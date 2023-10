Stellt Schlusslicht Ajax heute den neuen Trainer vor?

IMAGO/SID/IMAGO

Ex-Nationalspieler John van 't Schip soll bei Ajax Amsterdam für Aufwind sorgen

In der Tabelle ist Ajax Amsterdam auf den letzten Platz abgestürzt. Nun soll ein neuer Trainer mit Ajax-Gen den Umschwung beim niederländischen Fußball-Rekordmeister herbeiführen.

Nach dem historischen Absturz ans Tabellenende der Ehrendivision soll der frühere Nationalspieler John van 't Schip beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam für den erhofften Aufschwung sorgen.

Medienberichten zufolge wird der 59-Jährige, Europameister von 1988, am Montag als neuer Cheftrainer beim krisengeschüttelten Traditionsklub präsentiert. Demnach erhält van 't Schip einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der einstige Ajax-Profi ist mit Amsterdam bereits am Donnerstagabend gefordert, dann steht das Nachholspiel gegen den FC Volendam auf dem Programm. Gegen den Tabellen-16. ist Ajax zum Siegen verdammt, mit einem Heimerfolg könnte das Schlusslicht in der Tabelle an Volendam vorbeiziehen und die Abstiegsränge verlassen.

Ajax Amsterdam: Neuer Coach sollte "technisches Herz" werden

Ursprünglich sollte van 't Schip im Rahmen der Rettungsaktion ab dem 1. November das "technische Herz" als Berater verstärken.

Stattdessen steht er nun wohl etwas früher als Trainer auf dem Feld. Der in Kanada geborene Coach hat das von der Ajax-Gemeinde gewünschte Klub-Gen: Er war 16 Jahre als Spieler und acht Jahre in verschiedenen Positionen als Trainer in Amsterdam tätig.

Als einer seiner Assistenten ist der Australier Michael Valkanis im Gespräch. Für das Engagement in Amsterdam gibt Valkanis demnach seine Funktion als Cheftrainer beim israelischen Klub Hapoel Tel Aviv auf. Der Australier stand van 't Schip als Assistent bereits bei Melbourne City, PEC Zwolle und der griechischen Nationalmannschaft zur Seite.

Weiterhin zum Betreuerteam gehören soll laut übereinstimmender niederländischer Medienberichte Hedwiges Maduro. Dieser hatte nach dem Aus von Maurice Steijn als Interimstrainer für zwei Spiele übernommen, besitzt aber noch nicht alle notwendigen Papiere, um als Chefcoach arbeiten zu können.