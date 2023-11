Nachwuchsleiter Paul Scharner verlässt SKN

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Paul Scharner zieht weiter (Archivbild)

Der ehemalige Fußball-Teamspieler Paul Scharner beendet mit Monatsende seine Tätigkeit bei Zweitligist SKN St. Pölten. Der 43-jährige Niederösterreicher ist seit Juni 2022 Nachwuchsleiter und trennt sich mit Ende November in beidseitigem Einvernehmen vom SKN.

"Die Zusammenarbeit war alles in allem herausfordernd, aber sehr gut - ich hatte mir aber erhofft, dass einige Punkte im Bereich Professionalisierung schneller und gemeinschaftlicher gehen würden. In der derzeitigen Situation war das aber schwierig", begründete der 40-fache Teamspieler in einer Vereinsaussendung am Freitag seinen Schritt.

apa