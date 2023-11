Streich wünscht sich "mehr Mut"

FIRO/SID

Streichs Freiburger treffen am Samstag auf Gladbach

Die Pokal-Pleite ist abgehakt, der SC Freiburg ist heiß auf die nächsten Bundesliga-Punkte. "Scheißspiel. Verdient verloren. Weiter gehts! Jetzt kommt Gladbach", sagte Trainer Christian Streich vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und forderte von seinem Team eine andere Vorstellung: "Wir brauchen Stabilität, Mentalität, Zweikampfverhalten und mehr Mut."

Drei Tage nach dem Zweitrundenaus gegen den Zweitligisten SC Paderborn (1:3) wollen die Breisgauer wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wir haben geschaut, dass wir es aus den Köpfen rauskriegen", so Streich, der aber vor den wiedererstarkten Fohlen warnte. Vor allem in der Offensive und im Mittelfeld sei die Borussia "hervorragend besetzt".

Nach schwachem Saisonstart mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen hat Mönchengladbach sich aus dem Keller herausgekämpft und steht inzwischen bei neun Zählern auf Platz elf. "Die werden sich stabilisieren", prognostizierte Streich. Freiburg hofft, dass dies nicht schon am Samstag passiert.