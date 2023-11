Fortuna Düsseldorf patzt gegen Aufsteiger

IMAGO/Revierfoto

Fortuna Düsseldorf muss sich dem SV Wehen Wiesbaden geschlagen geben

Die Torfabrik streikt: Nach 14 Treffern in den letzten drei Pflichtspielen stellte Fortuna Düsseldorf die Produktion weitgehend ein und verlor in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an Spitzenreiter FC St. Pauli.

Der Tabellenzweite unterlag überraschend Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:3) und könnte am Wochenende von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden.

Hyun-Ju Lee (10.), Amar Catic (26.) und John Iredale (42., Foulelfmeter) brachten die Gäste schon vor der Pause klar in Führung, Yannik Engelhardt (79.) verkürzte in der Schlussphase. Wiesbaden, seit vier Spielen ungeschlagen bei nur einem Gegentor, verbesserte sich vorerst auf den siebten Rang.

"In der ersten Halbzeit waren wir überragend, in der zweiten haben wir überragend gekämpft", sagte Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski bei "Sky": "Wir haben uns fußballerisch entwickelt. Wir sind hungrig, weil wir nicht zufrieden sind."

Die Fortuna, die schon nach wenigen Minuten den verletzten Stürmer Vincent Vermeij ersetzen musste, wirkte drei Tage nach dem 6:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal beim Drittligisten SpVgg Unterhaching müde und ließ sich mustergültig auskontern: Auf der rechten Seite setzte sich Thijmen Goppel durch, seine Hereingabe verwertete Lee mit der Fußspitze zur Führung der Gäste. Vor dem 0:2 leitete Iredale auf der linken Seite den Ball auf Catic weiter, Gegenspieler Jamil Siebert rutschte aus.

Dazwischen verhinderte Wiesbadens Torhüter Florian Stritzel mit einer Fußabwehr gegen Jona Niemiec den möglichen Düsseldorfer Ausgleich (16.).

Erst im zweiten Versuch verwandelte Iredale den Elfmeter, den Schiedsrichter Florian Heft nach einem Foul von Christos Tzolis an Robin Heußer verhängt hatte. Zunächst traf der Australier den Pfosten. Heft ließ den Strafstoß nach Eingriff des Videoassistenten aber wiederholen, weil Düsseldorfer Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren.