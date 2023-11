FCK patzt nach Pokal-Überraschung gegen Fürth

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der 1. FC Kaiserslautern verlor in Unterzahl gegen Fürth

Pokalschreck 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen.

Am zwölften Spieltag unterlagen die Roten Teufel gegen das Kleeblatt 0:2 (0:1). Es war die zweite Saisonheimniederlage für den FCK.

Gideon Jung (22.) brachte die Franken per Kopf vor 40.302 Fans in Führung, Julian Green (54., Foulelfmeter) erhöhte auf 2:0. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Torwart Julian Krahl an Fürths Kapitän Branimir Hrgota. Lauterns Boris Tomiak sah nach einer Tätlichkeit (69.) die Rote Karte.

Mit 18 Punkten rangieren die Roten Teufel, die in der Liga zum dritten Mal in Folge ohne Sieg blieben, auf Position acht. Fürth zog an den Pfälzern vorbei.

Unter der Wochen hatten die Pfälzer den Bundesligisten 1. FC Köln (3:2) im DFB-Pokal eliminiert, dagegen hatte das Kleeblatt beim Viertligisten FC Homburg verloren (1:2). Allerdings wirkten die Lauterer auf dem Betzenberg nicht so spritzig und laufstark wie zuletzt.

Schon in der zweiten Minute hatte Armindo Sieb die erste gute Gelegenheit für Fürth. Er scheiterte aber am gut reagierenden Torwart Krahl, der per Fußabwehr klärte.

Sieb (8.) setzte zudem einen Ball ans Außennetz. Die Roten Teufel kamen schwer auf Touren, im Spielaufbau gab es viele Fehlpässe. Die Abwehr der Gäste wurde nur selten vor Probleme gestellt.

Erst nach einer guten halben Stunde wurden die Aktionen des FCK etwas zielstrebiger. So verfehlte Terrence Boyd (38.) nur knapp das Fürther Gehäuse. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber zunächst am Drücker, doch der Strafstoß und der Treffer zum 0:2 wirkte wie eine kalte Dusche.