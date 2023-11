RB Leipzig mit "gutem Gefühl" in die Hölle von Belgrad

IMAGO/Gerhard Schultheiß

RB Leipzig will nach einer enttäuschenden Woche wieder in Spur. In Belgrad winkt das vorzeitige Weiterkommen in der Königsklasse.

Pokal-Aus, Liga-Blamage und nun die "Hölle von Belgrad": RB Leipzig sucht nach einer Woche zum Vergessen händeringend nach einem Stimmungsaufheller - und die Aussicht auf das Champions-League-Achtelfinale bietet dafür die perfekte Gelegenheit.

"Ich sehe uns jetzt in der Pflicht, aber ich habe ein gutes Gefühl für Belgrad, weil die Einstellung da ist", sagte Trainer Marco Rose vor der Partie bei Roter Stern im legendären Marakana-Stadion am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN).

Es werde "sicherlich ein heißer Tanz" vor 55.000 serbischen Fans, sagte Rose, dem mit RB der historisch frühe Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse winkt. Denn nach zwei Siegen aus drei Spielen ist die Ausgangslage prächtig - ein eigener Erfolg und Schützenhilfe von Titelverteidiger Manchester City gegen Young Boys Bern würde den Sachsen die vierte Achtelfinale-Teilnahme in den letzten fünf Jahren bescheren.

Vor dem letzten Gruppenspieltag schaffte RB den Einzug jedoch noch nie. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Und jetzt sollten wir versuchen, dass dort auch mit großem Selbstvertrauen zu nutzen", betonte Rose. Dabei ist den Sachsen das Selbstverständnis zuletzt etwas abhandengekommen.

RB Leipzig: "Gruppenphase noch nicht vorbei"

Das Pokal-Aus beim 0:1 in Wolfsburg und der blutleere Auftritt beim Bundesliga-Kellerkind FSV Mainz 05 (0:2) ließen den RB-Coach ratlos zurück. "Wir sind in einer Phase, in der uns vorne zu wenig einfällt", sagte Rose.

Dabei vermisste Rose seinen offensiven Ausnahmespieler Dani Olmo erneut schmerzlich. "Dann, wenn es um die Wurst geht, ist es zu wenig. Da würde dir ein Dani Olmo helfen", sinnierte Rose. Der Spanier hatte vor zwei Wochen beim Hinspiel gegen Roter Stern (3:1) nach langer Verletzungspause sein Tor-Comeback gefeiert - und sich nur wenige Tage später erneut schwer an der Schulter verletzt.

In der serbischen Hauptstadt muss es für die Sachsen auch ohne Olmo gehen, Rose erwartet ein "komplett anderes Spiel als in Mainz." Sportdirektor Rouven Schröder freut sich auf eine "unglaubliche Atmosphäre", Offensivspieler Christoph Baumgartner sprach von einem der "geilsten Stadien in Europa". Sollte RB im Hexenkessel jedoch verlieren, wäre die Gruppe G wieder offen und Roter Stern mit vier Zählern an Leipzig dran.

"Wir sind mit sechs Punkten gut gestartet, aber trotz allem ist die Gruppenphase noch nicht vorbei", betonte Schröder, der schon "als kleines Kind" von Spielen in Belgrad begeistert war: "Da wurde schon mal ein Feuerchen auf der Tribüne gemacht." Das will RB nun vor allem auf dem Platz abbrennen.