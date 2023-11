Schachtar-Boss will Zeichen gegen Barca setzen

IMAGO/Bagu Blanco/Shutterstock/IMAGO/Bagu Blanco/Shutterstock/IMAGO/Bagu Blanco/Shutterstock

Schachtar Donezk will für die Ukraine die Sensation schaffen

Der FC Barcelona mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Torhüter Marc-Andre ter Stegen ist der große Favorit, doch für die Fußballer von Schachtar Donezk geht es auch in ihrem zweiten Königsklassen-Heimspiel in Hamburg um mehr als nur den Sport.

"Für uns ist es sehr wichtig, der ganzen Welt zu zeigen, dass die Ukraine lebt und dass es niemandem gelungen ist, uns zu zerstören", sagte Schachtar-Geschäftsführer Sergei Palkin der Nachrichtenagentur "AFP" vor der Partie am Dienstag (18:45 Uhr/DAZN).

Barcelona, das im Hinspiel vor zwei Wochen mit 2:1 gewonnen hatte, liegt mit der Optimalausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze von Gruppe H. Donezk hat mit drei Zählern aber noch Chancen auf ein Überwintern in der Champions League. Zweiter ist momentan der FC Porto mit sechs Punkten.

Heimspiel im HSV-Stadion war "sehr cool"

Für Schachtar ist die Partie gegen Barcelona nach dem 1:3 gegen Porto das zweite Heimspiel im Hamburger Exil. Im September hatten 46.700 Zuschauer im Volksparkstadion für eine tolle Atmosphäre gesorgt. "Es war sehr cool", sagte Verteidiger Taras Stepanenko.

In der Saison 2022/23 hatte Donezk seine Europacup-Heimspiele noch in Polen ausgetragen, da sich Legia Warschau aber für den Europacup in dieser Spielzeit qualifizierte, brauchte der ukrainische Klub eine neue internationale Heimat. Und landete in Hamburg.