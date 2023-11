Kein DFB-Comeback von Bayerns Neuer 2023

APA/dpa

Manuel Neuer plant für die Heim-EM 2024

Manuel Neuer wird nach seinem Comeback beim FC Bayern München bei den letzten Länderspielen 2023 noch nicht wieder ins deutsche Nationalteam zurückkehren. Das kündigte der 37-Jährige am Dienstag nach entsprechenden Gesprächen mit Teamchef Julian Nagelsmann und DFB-Torwartcoach Andreas Kronenberg an. "Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen werde. Das hat auch medizinische Gründe. Bis zum Winter sind es noch viele Spiele", sagte Neuer am Dienstag.

Der Keeper hat inzwischen wieder zwei Bundesliga-Partien und ein DFB-Pokalspiel bestritten. "Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat", sagte der Weltmeister von 2014. Bayern-Trainer Thomas Tuchel nannte Neuers Comeback-Leistungen "sensationell" und traut ihm zu, nicht nur zu alter Leistungsstärke zurückzufinden, sondern noch besser zu werden.

"Bin froh, dass ich einfach wieder Fußball spielen kann"

Nach dem 4:0 der Bayern am vergangenen Wochenende in Dortmund habe es noch einmal einen Austausch mit dem DFB-Trainerstab gegeben, berichtete Neuer. Ex-Bayern-Coach Nagelsmann wird am Freitag sein Aufgebot für das Heimspiel am Samstag kommender Woche in Berlin gegen die Türkei sowie drei Tage später in Wien gegen das ÖFB-Nationalteam von Trainer Ralf Rangnick bekanntgeben.

Alles, was für ihn nach der schwersten Verletzung in seiner Karriere noch komme, sei "ein Bonus" für ihn, betonte Neuer. "Ich bin froh, dass ich einfach wieder Fußball spielen kann." Gleichwohl will er im kommenden Jahr auch bei der DFB-Auswahl neu angreifen. Und sein Ziel sei es dann, bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Juni nicht nur dabei zu sein, sondern möglichst auch wieder im Tor zu stehen. Aktuell ist Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona die Nummer 1 im DFB-Team.

