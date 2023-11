Giroud schockt Paris: PSG droht Aus in BVB-Gruppe

IMAGO/Jonathan Moscrop

Olivier Giroud traf für Milan zum Siegtreffer gegen PSG

Paris Saint-Germain hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase verpasst und muss nun selbst noch ernsthaft um das Weiterkommen bangen.

PSG hat nach einer 1:2 (1:1)-Niederlage bei der AC Mailand die Tabellenführung in der Gruppe F an Borussia Dortmund verloren. Der BVB siegte zuvor am Dienstagabend mit 2:0 gegen Newcastle United.

Titelverteidiger Manchester City hat hingegen vorzeitig das Achtelfinale der Königsklasse erreicht. Der englische Fußball-Meister setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen die Young Boys Bern durch und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Leipziger Gruppe G zu verdrängen.

Milan Skriniar (9.) hatte Paris zunächst in Führung gebracht. Doch dann drehten Rafael Leão (12.) und Olivier Giroud (50.) die unterhaltsame Partie zugunsten der Gastgeber. Milan (5 Punkte) rückte bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Team von PSG (6) heran. Dortmund führt die extrem enge Gruppe mit sieben Punkten an.

ManCity gegen Bern souverän

Weit entfernt von solch engen Konstellationen ist City, das alle seine bisherigen vier Spiele gewann. Erling Haaland (23./Foulelfmeter/52.) und Phil Foden (45.+1) erzielten gegen schwache Schweizer die Tore für Manchester.

Auch Atlético Madrid ist nach dem 6:0 (2:0)-Sieg gegen Celtic Glasgow auf Kurs in Richtung K.o.-Runde. Antoine Griezmann (6./60.), Álvaro Morata (45.+2/76.), Samuel Lino (66.) und Saúl Ñíguez (85.) trafen. Die Gäste mussten allerdings schon früh in Unterzahl agieren, weil Daizen Maeda (23.) Rot gesehen hatte.

Pepe schreibt Geschichte

In Porto wurde derweil ein kleines Stück Champions-League-Geschichte geschrieben: Der portugiesische Star-Verteidiger Pepe köpfte sich mit 40 Jahren und 254 Tagen zum ältesten Torschützen aller Zeiten in der Königsklasse. Pepe traf beim 2:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen zum Endstand - wie so oft in seiner Karriere per Kopf (90.+1).

Damit verdrängte Pepe, der auch die Bestmarke für den ältesten in der Champions League eingesetzten Feldspieler hält, die italienische Legende Francesco Totti von Rang eins der Rekordliste. Der Weltmeister von 2006 war bei seinem Tor für die AS Rom bei ZSKA Moskau im November 2014 "erst" 38 Jahre und 59 Tage alt.

Im früheren Europapokal der Landesmeister gab es übrigens vier Spieler, die bei ihren Toren älter waren als Totti, darunter auch Manfred Burgsmüller (Werder Bremen) und die ungarische Ikone Ferenc Puskas. Keiner aus dem Quartett war jedoch älter als 39 - und käme damit an Super-Oldie Pepe heran.