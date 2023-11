Tuchel: Hier gebe ich Kane keine Tipps

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Sucht noch nach einem Haus in München: Harry Kane

Beim FC Bayern hat Harry Kane es sportlich leicht, doch bei der offenbar schwierigen Suche nach einem Haus in München gibt es weiter Probleme. Anders als im Fußball kann Kane bei der Haus-Suche allerdings nicht auf seinen Trainer Thomas Tuchel vertrauen.

"Harry hat vier Kinder und ein paar Nannys. Das ist nicht meine Kategorie", sagte Tuchel vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend (21:00 Uhr/DAZN) - und lachte.

Schon nach dem 4:0 in Dortmund mit drei Kane-Toren war dies Thema beim deutschen Rekordmeister gewesen. "Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln - oder doch endlich mal ein Haus finden, das dazu passt, dass er die ganzen Hattrick-Bälle gut unterbringt", sagte Thomas Müller mit einem Schmunzeln. Der 100-Millionen-Einkauf wohnt seit seinem Transfer im August noch immer in einem noblen Hotel in der Münchner Innenstadt.

Eingelebt hat sich der Engländer beim FC Bayern aber allemal schon. "Seine Leistung kann man nicht hoch genug bewerten. Es ist der erste Vereinswechsel für ihn. Er verlässt die Insel, geht in eine neue Stadt. Es ist eine große Umstellung, nicht nur für ihn, auch für sein Umfeld. Er hat eine sehr enge Bindung zu seiner Familie, er ist ein Familienmensch", sagte Tuchel.

Für Kane sei der Wechsel deshalb ein "riesengroßer Schritt" gewesen. Dennoch, ergänzte der Bayern-Coach, sei er "genau am richtigen Fleck". Der 30-Jährige sei "einfach großartig. Er macht das, was er immer gemacht hat - und das wird auch so bleiben."

Kane hat in seinen ersten zehn Ligaspielen bereits 15 Treffer für die Bayern erzielt. Englands Teamkapitän stellte damit den Rekord von Gerd Müller ein. In der Champions League erzielte er zwei Tore in drei Spielen. Dazu kommen in beiden Wettbewerben noch sieben Vorlagen.