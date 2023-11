FC Bayern verzichtet auf Reise in Trainingslager

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jan Christian Dreesen bestätigt: Kein Winter-Trainingslager beim FC Bayern

Mal zwei Tage in die Berge, aber das war es dann schon: Der FC Bayern verzichtet in der kommenden Winterpause auf die Reise in ein Trainingslager.

Wie Vorstandschef Jan Christian Dreesen den Zeitungen "Münchner Merkur" und "tz" bestätigte, "lohnt sich der Aufwand nicht". Da die Bundesliga schon am 12. Januar wieder beginne, "hätten wir nur vier oder fünf Tage vor Ort gehabt, wir werden daher in diesem Winter zuhause bleiben und hier trainieren", sagte er.

In den vergangenen Jahren war der FC Bayern in der Winterpause stets in das umstrittene Trainingslager nach Katar gefahren. Der Vertrag mit Sponsor Qatar Airways wurde allerdings nicht verlängert.

Bei einem Trainingslager gehe es auch darum, "gemeinsam Zeit zu verbringen und das Teamgefühl zu stärken", sagte Dreesen. Aus diesem Grund werde die Mannschaft "zwei Tage zusammen in die Berge gehen".