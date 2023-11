FCA-Coach Thorup: "Noch viel Arbeit vor uns"

www.imago-images.de/Krieger/SID/IMAGO/Klaus Rainer Krieger

FCA-Trainer Jess Thorup sieht noch Handlungsbedarf

Augsburg-Trainer Jess Thorup ist noch nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden. Vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim sagte er: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns." In seinen ersten drei Spielen beim FCA hat der Däne zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren, dennoch betonte er: "Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, es ist alles gut."

Zwar seien die Partien gegen Heidenheim (5:2), Wolfsburg (3:2) und den 1. FC Köln (1:1) Schritte in die richtige Richtung gewesen, allerdings sieht er noch Handlungsbedarf im FCA-Spiel: "Wir wollen eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive finden."

Über das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sagte er: "Wir haben den Gegner im Auge, aber mein Fokus ist, wie wir auf dem Platz stehen - was können wir mit unseren Spielern machen?" Gegen Hoffenheim wolle er hinten sicher stehen und kein Gegentor kassieren. "Natürlich ist mir bekannt, wie stark Hoffenheim in der Offensive ist. Da müssen wir besser aufpassen und dagegenhalten." Um das zu erreichen, könne er bis auf die Langzeit-Verletzten auf alle Spieler zählen.

Momentan belegt der FCA mit 12 Punkten Platz zehn der Bundesliga-Tabelle. Mit einem Sieg könnte Thorups Mannschaft auf Rang acht springen.