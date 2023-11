Musiala fällt für Österreich-Spiel aus

APA/AFP

Musiala kann gegen Österreich nicht spielen

Jamal Musiala fehlt der deutschen Nationalmannschaft in den letzten beiden Länderspielen des Jahres und damit auch am 21. November in Wien gegen Österreich. Laut "Bild" und Sport1 zog sich der Offensivspieler des FC Bayern einen kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu, eine Pause von rund zwei Wochen wird erwartet.

Musiala hatte am Mittwoch beim 2:1 in der Champions League gegen Galatasaray zum dritten Mal in diesem Jahr eine Muskelverletzung erlitten. Für ihn kam in der 40. Minute Thomas Müller. Er könnte auch im Nationalteam vom Ausfall profitieren. Drei Tage vor dem Duell mit dem ÖFB-Team trifft Deutschland in Berlin auf die Türkei.

