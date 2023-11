Bayern-Boss Dreesen gibt Tuchel Ratschlag

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Dreesen spricht über die personellen Engpässe im Kader

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen von Bayern München rät Trainer Thomas Tuchel, sich in der Kaderdebatte ein Vorbild in einem seiner berühmten Vorgänger zu nehmen.

"Wenn wir uns mal zurückerinnern an Louis van Gaal: Da sind junge Talente rausgekommen. Den Bogen sollte man also genau von da aus spannen", sagte der 56-Jährige dem Münchner "Merkur/tz" (Samstagausgabe).

"Thomas und ich tauschen uns in einem wirklich guten Miteinander aus, wir haben eine stabile Vertrauensbasis", ergänzte Dreesen. Als er aber sagte, Tuchel müsse angesichts der personellen Engpässe eben "kreativ" sein, habe er das "genauso gemeint".

"Wir haben im Moment in der Abwehr eine Sondersituation, die nicht vorhersehbar war. Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen", gab Dreesen zu, schränkte jedoch ein: "Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente."

Im TV-Expertenstreit mit Lothar Matthäus und Didi Hamann nahm Dreesen den Coach abermals in Schutz. Angesichts der bislang starken Bilanz in dieser Saison mit dem einen Ausrutscher im DFB-Pokal in Saarbrücken (1:2) sei es "ungerecht, dass sich dann sofort Kritik und Häme ausschüttet, die wenig Maß kennt".

Hätte Tuchel ihn vor seinem verbalen Gegenangriff "gefragt, hätte ich in kompletter Überzeugung gesagt: Du hast die 100-prozentige Unterstützung vom Klub – und von mir. Mach es genauso!"