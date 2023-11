HSV kommt in Kiel böse unter die Räder

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Gleich vier Gegentreffer kassierte der HSV in Kiel

Herber Dämpfer für den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV im Aufstiegsrennen: Der HSV verlor den Nordvergleich bei Holstein Kiel mit 2:4 (0:1) und büßte Boden auf Tabellenführer FC St. Pauli ein, der am Freitag über eine torloses Remis gegen Hannover 96 nicht hinausgekommen war.

In der Tabelle liegen die Rothosen jetzt drei Punkte hinter dem Erzrivalen vom Millerntor zurück. Steven Skrzybski (20., Foulelfmeter) brachte die Störche in Führung. Vorausgegangen war ein Foul am Lewis Holtby von Miro Muheim im Strafraum. Benedikt Pichler (57.) erhöhte für die Schleswig-Holsteiner.

Robert Glatzel (71./80.) sorgte zunächst für den Ausgleich der Gäste. Finn Porath (83.) und Jonas Sterner (88.) machten dann den Sieg für die Kieler perfekt. Die Störche sind nun einen Zähler hinter dem HSV Tabellendritter.

Der HSV war zuvor fünf Spiele ungeschlagen geblieben. Einmal mehr hat der HSV auswärts Punkte liegen gelassen, der letzte Auswärtssieg datiert vom vierten Spieltag durch das 1:0 bei Hannover 96. Die beste Chance für Hamburg in den ersten 60 Minute besaß Glatzel, dessen Kopfball vom Fuß des Kielers Verteidigers Marko Ivezic an die Latte sprang (52.).

Für HSV-Coach Tim Walter war es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Kiel war Walters erster Cheftrainer-Posten bei den Profis, in der Saison 2018/19 führte er die Störche in der 2. Liga auf Platz sechs - unter anderem durch ein 3:0 im Volksparkstadion nach dem Abstieg des HSV aus der Bundesliga.

Für ihn sei es immer "sehr schön, wieder nach Kiel zu kommen. Ich habe noch einige Freunde da, bin sehr gerne da", hatte Walter vor dem Spiel betont.