Späte Gegentore: Tottenham verliert in Wolverhampton

David Davies, dpa

Pablo Sarabia (l.) brachte Wolverhampton gegen Tottenham zurück ins Spiel

In der englischen Premier League hat der von Ausfällen geplagte Fußballclub Tottenham Hotspur den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und eine bittere Auswärtsniederlage kassiert.

Die Spurs, bei denen mehrere Stammspieler wegen Verletzungen und Rot-Sperren fehlten, verloren nach zwei späten Gegentreffern mit 1:2 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers und blieben vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz.

Pablo Sarabia (90.+1) und Mario Lemina (90.+7) trafen in der Nachspielzeit zum Heimsieg für Wolverhampton. Zuvor hatte Brennan Johnson bereits in der dritten Minute zur Führung für die Gäste aus London getroffen, die in allen zwölf Premier-League-Spielen dieser Saison mindestens ein Tor erzielten.

Die Wolves mit dem früheren Hamburger und Leipziger Hee-chan Hwang übernahmen anschließend zunehmend die Initiative, vergaben aber zahlreiche gute Chancen. Kurz nachdem Heung-Min Son die mögliche Entscheidung für die Spurs vergeben hatte, traf Sarabia zum verdienten Ausgleich, bevor Lemina das Spiel auf den Kopf stellte.

Tottenham hatte eine Woche zuvor gegen den FC Chelsea die erste Saisonniederlage (1:4) erlitten und dabei viel Pech gehabt. James Maddison und der frühere Wolfsburger Micky van de Ven verletzten sich in der Partie und fallen voraussichtlich für den Rest des Jahres aus.

Außerdem waren Cristian Romero und Destiny Udogie mit Rot beziehungsweise Gelb-Rot vom Platz geflogen, weshalb sie in Wolverhampton ebenfalls fehlten.