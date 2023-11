Sturm kehrt auf die Siegerstraße zurück

APA/GERT EGGENBERGER

Sturm bejubelte Sieg in Klagenfurt

Sturm Graz hat in der Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg eingefahren. Die Steirer feierten gegen Austria Klagenfurt einen souveränen 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg und übernahmen damit zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung von Red Bull Salzburg. Jon Gorenc-Stankovic (3.) und Tomi Horvat (19., 67.) fixierten den Dreier des Vizemeisters, bei dem nach dem 0:1 am Donnerstag in der Europa League bei Atalanta keine Müdigkeit erkennbar war.

Die Klagenfurter Austria hingegen kassierte die dritte Pflichtspiel-Pleite en suite ohne erzieltes Tor, immerhin befindet sie sich als Fünfter weiterhin auf Kurs Richtung Meistergruppe. Gegen Sturm standen die Kärntner vor 6.474 Zuschauern jedoch von Beginn an auf verlorenem Posten. Nach einer Freistoßflanke von Manprit Sarkaria hätte Jonas Arweiler beinahe ein Eigentor fabriziert, Klagenfurt-Keeper Philipp Menzel wehrte ab, war dann aber beim Kopfball-Abstauber von Gorenc-Stankovic machtlos.

Sturm das gefährlichere Team

In der 16. Minute konnte sich Menzel bei einem Schuss von Horvat aufs lange Eck auszeichnen, kurz danach musste sich der Deutsche neuerlich geschlagen geben - diesmal hatte er bei einem von Thorsten Mahrer abgefälschten Horvat-Schuss das Nachsehen.

Sturm hatte die Partie klar unter Kontrolle und hätte noch vor der Pause höher führen können, allerdings parierte Menzel einen Sarkaria-Kopfball (27.). Zudem schoss Bryan Teixeira aus guter Position über die Latte (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Grazer als das gefährlichere Team. Szymon Wlodarczyk zielte knapp am kurzen Eck vorbei (47.), ehe Horvat zum zweiten Mal zuschlug. Der Slowene scorte nach einem sehenswerten Angriff über Sarkaria und David Schnegg. Kurz darauf scheiterte der eingewechselte 18-jährige Malier Amady Camara bei seinem Bundesliga-Debüt an Menzel (69.). Im Finish spielte Sturm den Vorsprung locker nach Hause, die Gastgeber kamen in der gesamten Partie zu keiner einzigen zwingenden Chance.

apa