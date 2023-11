Nächste Absage für Julian Nagelsmann

AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEX GRIMM

Malick Thiaw fehlt der deutschen Nationalmannschaft

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss auf den nächsten werdenden Vater verzichten. Nach Robin Gosens reist auch Malick Thiaw nicht zum Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main.

Der Abwehrspieler von der AC Mailand und seine Partnerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ein Ersatz wird nicht berufen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Aus demselben Grund steht Gosens (Union Berlin) für die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin am Samstag (20:45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Wien gegen Österreich nicht zur Verfügung.

Nagelsmann nominierte für den Linksverteidiger den Leipziger David Raum nach.