DFB lehnt Doku über Heim-EM ab

AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Bundestrainer Julian Nagelsmann führt das DFB-Team zur EM

Bei der Heim-EM im kommenden Jahr wird es keine Dokumentation über die deutsche Nationalmannschaft geben. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem "SID".

Zuerst hatte das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" darüber berichtet. Laut "RND" habe es verschiedene Anfragen gegeben, für den klammen Verband wären erneut Millionen-Einnahmen möglich gewesen.

Der DFB hatte sich in der Hoffnung auf eine erfolgreiche WM in Katar 2022 hautnah begleiten lassen. Bei Amazon Prime entstand allerdings eine vierteilige Chronologie des Scheiterns in der Vorrunde. Die im September veröffentlichte Dokumentation mit dem Titel "All or nothing" schlug hohe Wellen.

Nach "RND"-Informationen wurde über eine EM-Doku auf verschiedenen Ebenen diskutiert - vom Präsidium bis zur Mannschaft. Auch Verbandsmitarbeiter sollen nach ihrer Meinung gefragt worden sein.

Die EURO findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihre Vorrundenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt/Main.