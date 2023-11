ÖFB-Elf will Bilanz gegen Deutschland aufbessern

APA/EXPA/JOHANN GRODER

ÖFB-Team gewann bisher letztes Länderspiel gegen Deutschland

Auch wenn es sich "nur" um einen Test handelt - Länderspiele zwischen Österreich und Deutschland sind ein verlässlicher Garant für Emotionen. Vor der Partie am Dienstag im Wiener Happel-Stadion bekam es die ÖFB-Auswahl 46 Mal mit dem DFB-Team zu tun, nur gegen Ungarn (137) trat man öfters an. Die Bilanz gegen den großen Nachbarn steht bei 10 Siegen, 10 Remis und 26 Niederlagen, einige Duelle haben aus verschiedensten Gründen bis heute Kult-Charakter.

Am liebsten denkt man aus österreichischer Sicht wohl an Cordoba bei der WM 1978 zurück. Die bereits ausgeschiedenen Österreicher besiegten den damals regierenden Weltmeister in der Zwischenrunde 3:2, Hans Krankl avancierte mit zwei Toren zum Helden, auch die Deutschen mussten heimreisen.

Bei der Endrunde vier Jahre später wurde das dunkelste Kapitel der Länderspiel-Geschichte Österreich - Deutschland geschrieben, als beide Teams in Gijon einen "Nichtangriffspakt" schlossen. Das Spiel endete mit einem 1:0 für die DFB-Elf und damit mit jenem Resultat, das beide Mannschaften eine Runde weiter brachte - Algerien hatte das Nachsehen.

Bittere Niederlage bei Heim-EM

Schon davor gab es Kräftemessen beider Teams von besonderer Bedeutung. Im Semifinale der WM 1954 fegte Deutschland die vom vorangegangenen 7:5 gegen die Schweiz geschlauchten Österreicher mit 6:1 vom Platz. Besonders bitter aus heimischer Sicht war auch das 0:1 im letzten Gruppenspiel der Heim-EM 2008 im Prater - bei einem rot-weiß-roten Sieg wäre Österreich im Viertelfinale und der spätere Finalist draußen gewesen.

Dafür erlitten die Deutschen gegen Österreich zwei ihrer fünf höchsten Länderspiel-Debakel überhaupt. 1931 gewann das Wunderteam in Berlin 6:0 und wenige Monate später in Wien 5:0. Bis heute hat das DFB-Team, abgesehen von einem 0:9 in England 1909, insgesamt nur zweimal mit sechs und zweimal mit fünf Toren Unterschied verloren. Eine empfindliche Pleite setzte es für den vierfachen Weltmeister auch 1986 mit dem 1:4 bei der Neueröffnung des Praterstadions.

Danach blieb Österreich in zehn Partien sieglos, ehe der Bann im bisher letzten Aufeinandertreffen gebrochen wurde. Am 2. Juni 2018 setzte sich Österreich in Klagenfurt mit 2:1 durch, von den damals eingesetzten Kickern stehen noch David Alaba, Marko Arnautovic, Florian Grillitsch und Florian Kainz im aktuellen ÖFB-Aufgebot. Von den 23 Kaderspielern Österreichs sind gleich 12 bei deutschen Clubs engagiert. Dazu kommt, dass der Trainerstab durchwegs mit Deutschen besetzt ist - angeführt von Ralf Rangnick, der die Partie im Vorfeld mit einem Derby verglich.

apa