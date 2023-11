Spitzenreiter Dresden stolpert in Saarbrücken

IMAGO/Sebastian Bach

Dynamo Dresden musste sich dem 1. FC Saarbrücken geschlagen geben

Bayern-München-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga auch Tabellenführer Dynamo Dresden überrascht.

Die Saarländer setzten sich im Nachholspiel gegen die Sachsen mit 1:0 (1:0) durch und beendeten eine vier Spiele andauernde Siegesserie von Dynamo. Dresden bleibt mit 34 Punkten dennoch Spitzenreiter.

Kai Brünker (41.) traf zum Siegtor für den FCS. Saarbrückens Bone Uaferro traf außerdem die Latte des Dynamo-Tores (60.). Die Saarbrücker beendeten durch den Dreier eine fünf Spiele andauernde Negativserie und setzten sich von den Abstiegsrängen etwas ab.

Das Punktspiel war am 29. Oktober dem Dauerregen zum Opfer gefallen, der den Platz im Saarbrücker Ludwigspark vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern unbespielbar gemacht hatte. Schiedsrichter Arne Aarnink hatte die Partie Saarbrücken-Dresden zwar zunächst angepfiffen, sich nach Absprache mit beiden Teams in der verlängerten Halbzeitpause beim Stand von 0:0 aber doch für einen Abbruch entschieden. Im Pokalspiel gewann der FCS dann am 1. November sensationell gegen den Rekordmeister 2:1.