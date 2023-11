U17: DFB verurteilt Hass-Kommentare

IMAGO/Septianjar Muharam

Die deutsche U17-Auswahl hatte bei der WM 3:2 im Achtelfinale gegen die USA gewonnen.

Der Deutsche Fußball-Bund hat auf rassistische Beleidigungen gegen U17-Nationalspieler bei Facebook reagiert und die Anfeindungen verurteilt.

"Wir sind stolz auf die Vielfalt in unserer U 17, die in Indonesien gerade ihr Herz auf dem Platz lässt. Der Einsatz für Vielfalt ist fest in der DFB-Satzung verankert - ebenso wie die Werte Toleranz und Respekt", schrieb der Verband auf der offiziellen Facebook-Seite der DFB-Junioren.

"Wenn ihr diese Werte nicht teilt, dann entfolgt uns gern. Diskriminierende und rassistische Kommentare haben hier keinen Platz und werden dementsprechend gelöscht. Gegen beleidigende Inhalte werden wir rechtlich vorgehen."

Unter einem Bild von Charles Herrmann, Almugera Kabar, Paris Brunner (alle Borussia Dortmund) und Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) hatten einige Nutzer des sozialen Netzwerks Hass-Kommentare veröffentlicht. Das Bild der vier Fußballer war nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinale der U17-Weltmeisterschaft gegen die USA aufgenommen worden.