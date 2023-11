Gesundheit, Glück und Genuss: Calmund wird 75

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Feiert seinen 75. Geburtstag: Rainer Calmund

Natürlich sind die Wünsche zum 75. ganz bescheiden. Gesund wolle er bleiben, und dazu "so viel Schönes wie nur möglich" erleben, sagte der frühere Bundesligamanager Reiner Calmund dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Ich möchte mit meiner Familie glücklich sein - und hier und da meine Meinung kundtun."

So, wie es dieser Reinhold Calmund, geboren am 23. November 1948, schon immer gemacht hat. In seiner Zeit als Manager gewann Bayer Leverkusen den UEFA-Pokal und den DFB-Pokal, wurde dazu viermal Vizemeister und stand im Champions-League-Finale. Nur der ganz große Wurf, ein Meistertitel mit Leverkusen, blieb ihm verwehrt.

Doch, wenn Calmund am Donnerstag nun seinen 75. Geburtstag feiert, blickt er ohne Groll auf die verpassten Chancen zurück. Der Fußball könne "grausam, ungerecht und unerklärlich sein", sagte er zwar mit Blick auf das Saisonfinale 2000, als Bayer den sicher geglaubten Titel aus der Hand gab. Aber "nein", ergänzte er, Narben habe dies nicht hinterlassen.

Und außerdem liegt Leverkusen ja auch in dieser Saison hervorragend im Rennen. Er wäre "total happy", sollte es etwas mit der ersten Meisterschaft werden: "Ich würde die Schale hochheben und ihr zuflüstern: 'Schön, dass du doch mal in Leverkusen vorbeikommst.'"

Bis ins Jahr 2004 war Calmund für Leverkusen tätig. Auch jetzt "sind die Wege kurz" in seinem geliebten Sport, sagte er: "Ich bin ein Strippenzieher, der aber an keiner fiesen Strippe zieht. Ich kenne mich im Fußball immer noch gut aus."

Aus der Öffentlichkeit ist Calmund auch nach dem Aus als Manager nicht verschwunden. Oft und gern ist er im TV zu sehen, längst nicht nur im Sport, sondern auch in der Unterhaltung. Immer redselig, immer zugewandt und mit seinem rheinländischen Humor ausgestattet.

"Ich bin froh, dass ich die 75 knacke", sagte er: "Dass es mir so gut geht, habe ich meiner Frau zu verdanken. Sie passt auf mich auf."