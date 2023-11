BW Linz in Aufstiegsjahr mit finanziellem Minus

GEPA pictures/ Kevin Hackner

Die Oberösterreicher schrieben im Aufstiegsjahr rote Zahlen.

Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 ein negatives Ergebnis von 612.000 Euro angeschrieben. Wie die Oberösterreicher am Donnerstag vermeldeten, lag der Umsatz in der Aufstiegssaison bei 3,66 Millionen Euro. Das negative Ergebnis sei "unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Aufstieg in die Bundesliga intensiv verfolgt und Investitionen in den sportlichen Erfolg vorgenommen" wurden.

So wurden auch verpflichtende Meister- bzw. Aufstiegsprämien ausbezahlt. Der Club blicke positiv nach vorne, da in allen Bereichen ein deutliches Wachstum erkennbar sei, hieß es in der nach der Jahreshauptversammlung am Vortag veröffentlichten Aussendung. Für das laufende Geschäftsjahr wird aus heutiger Sicht von einer deutlichen Steigerung des Umsatzes sowie einer schwarzen Null als wirtschaftliches Jahresergebnis ausgegangen.

apa