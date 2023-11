Bayern verlängern mit Neuer und Ulreich

APA/dpa

Manuel Neuer bleibt bis 2025 ein Münchner

Manuel Neuer hütet zumindest bis Sommer 2025 das Tor beim FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister verlängerte am Dienstag vorzeitig den Vertrag mit dem 37-jährigen Keeper. "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können - und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München", erklärte Neuer.

Der Goalie spielt seit 2011 in München, er führt die Mannschaft seit 2017 auch als Kapitän an. Neuer holte mit dem FC Bayern zweimal das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal (2013, 2020) und gewann zweimal die Club-WM. Der Weltmeister-Torhüter von 2014 hatte Ende Oktober nach langer Verletzungspause sein Comeback beim Klub von Konrad Laimer gegeben. Unterdessen wurde auch der Vertrag seines Ersatzmannes Sven Ulreich bis 2025 verlängert.

apa