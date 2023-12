Köln entführt drei Punkte aus Darmstadt

IMAGO/Ralf Treese

Selke erzielte das Tor des Tages für Köln in Darmstadt

Der 1. FC Köln gewinnt dank Davie Selke das Kellerduell bei Darmstadt 98. Erstmals seit Anfang September stehen die Rheinländer über dem Strich.

Steffen Baumgart umarmte innig seinen Matchwinner Davie Selke, auf dem Rasen klatschten sich seine Spieler völlig erleichtert ab. Erstmals seit Anfang September grüßt der 1. FC Köln wieder von einem Nichtabstiegsrang. Selke (60.) sorgte vorne für die Erlösung, hinten stand erstmals nach 20 Ligaspielen wieder die Null - dank des 1:0 (0:0) bei Lieblingsgegner Darmstadt 98 steht der FC zumindest für eine Nacht über dem Strich.

"Wir sind im Abstiegskampf, für uns zählen Siege. Es war extrem wichtig", sagte Selke bei "DAZN": "Wir haben immer gesagt, wir wollen weniger reden und mehr machen. Es war ein gelungener Abend." Abwehrchef Timo Hübers lobte die Mannschaftsleistung: "Es war im Verbund gut."

Die Kölner blieben in der neunten Bundesligapartie gegen die Hessen ungeschlagen. Gegen die weiteren direkten Kontrahenten im Tabellenkeller muss zum Jahresende dennoch eine weitere Steigerung her - letztlich reichte am Freitagabend ein gelungener Standard zum zweiten Saisonsieg.

Darmstadt rutscht seinerseits immer tiefer in die Krise, wartet nun bereits seit sechs Spielen auf einen Dreier. Die Lilien stehen wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den Rheinländern auf dem Relegationsplatz.

Baumgart hatte vor der Partie den Abstiegskampf als "sehr, sehr enges Schneckenrennen" bezeichnet. Er glaube, dass "in dieser Saison wenige Punkte ausreichen". Umso wichtiger seien die direkten Duelle wie am Freitagabend. "Wir sollten uns auf Augenhöhe befinden", so der 51-Jährige. Diese Prognose bewahrheitete sich, beide Teams neutralisierten sich weitgehend.

Intensive Zweikämpfe im Mittelfeld prägten die Partie, spielerische Glanzpunkte blieben Mangelware. Darmstadts Tim Skarke gab aus 20 Metern einen ersten etwas zu hohen Warnschuss ab (12.), auf der Gegenseite zielte Florian Kainz aus 25 Metern flach vorbei (16.). Nach Kainz-Grätsche musste dann Lilien-Spielgestalter Marvin Mehlem nach gut 20 Minuten raus, Routinier Tobias Kempe kam.

VAR kassiert Tor und Elfer

Köln übernahm fortan die Spielkontrolle, versuchte sich über einen ruhigen Spielaufbau dem Tor zu nähern. Das gelang allerdings nur sporadisch, es fehlte der schwächsten Offensive der Liga an Ideen und Tempo. Die überraschend mit Viererkette auflaufenden Hessen lauerten tiefstehend auf schnelle Umschaltaktionen, es blieb aber bei vereinzelten Konteransätzen. In der ersten Halbzeit gab es keinen Schuss auf ein Tor.

Baumgart stellte sichtlich unzufrieden zur Pause um, brachte den 19-jährigen Max Finkgräfe sowie Luca Waldschmidt für Luca Kilian und Kapitän Kainz - und stellte auf Dreierkette um. Das Spiel wurde nun offener, die Torannäherungen häuften sich. Skarke zielte nach Ballverlust von Erik Martel nach einem Konter nur Zentimeter rechts vorbei (55.), auf der Gegenseite prüften Dejan Ljubicic (57.) und Waldschmidt (59.) SVD-Keeper Marcel Schuhen.

Nach Waldschmidt-Ecke verlängerte Mathias Honsak unglücklich am ersten Pfosten, sodass Selke am langen Eck den Ball ins Tor grätschen konnte. In Folge wurde erst ein Tor von Waldschmidt wegen Abseits zurückgenommen (66.), dann nach Videobeweis auch ein vermeintlicher Handelfmeter für Darmstadt (71.).