Nagelsmann rechtzeitig zur EM-Auslosung in Hamburg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Das Wetter-Chaos hat Auswirkungen auf die Reisepläne von Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann ist rechtzeitig zur EM-Auslosung in Hamburg angekommen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, traf der Bundestrainer nach einer mehrstündigen Autofahrt in der Hansestadt ein. Der 36-Jährige hatte am Vormittag wegen der starken Schneefälle in München nicht wie geplant mit dem Flieger anreisen können.

Der Münchner Flughafen ist wegen der Wetterlage noch bis Sonntagfrüh geschlossen. Die Los-Zeremonie für die EM 2024 in der Hamburger Elbphilharmonie beginnt um 18:00 Uhr (Live bei RTL).

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt am Abend ihre drei Gruppengegner für das Heim-Turnier zugelost.

Möglich ist eine sehr herausfordernde Gruppe etwa mit den Niederlanden, Titelverteidiger Italien und Österreich - aber auch eine vermeintlich leichte Aufgabe mit beispielsweise Albanien, Slowenien und einem schwachen Qualifikanten.