Wirtz-Verletzung überschattet Bayers Viertelfinaleinzug

IMAGO/Mika Volkmann

Florian Wirtz musste verletzt ausgewechselt werden

Bayer Leverkusen hat die Hürde SC Paderborn locker gemeistert und ist ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Sorge bereitet aber die Verletzung von Florian Wirtz.

Leverkusen (SID) Florian Wirtz fehlte, als sich die Überflieger von Bayer Leverkusen nach geleisteter Arbeit vor der Fankurve feiern ließen. Der Mittelfeldstar hatte noch vor der Halbzeitpause beim 3:1 (2:0) gegen den SC Paderborn einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, humpelte unter Schmerzen vom Feld. Und so war der souveräne Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals nicht das einzige Thema an diesem Mittwochabend in Leverkusen, sondern vor allem auch der Zustand des Hoffnungsträgers.

"Ich habe gar nicht auf ihn geschaut, sondern nur auf den Ball. Ich wollte rankommen", sagte Paderborns Filip Bilbija, der Wirtz unabsichtlich am Fuß getroffen hatte. Für Wirtz, der nicht nur für Leverkusen, sondern auch für die Nationalmannschaft enorme Bedeutung hat, ging es nicht weiter. Der zunächst geschonte Jonas Hofmann kam ins Spiel. "Er ist hart im Nehmen, er hat schon öfter so etwas weggesteckt", sagte Hofmann bei "Sky".

SC Paderborn gegen Leverkusen überfordert

Aus sportlicher Sicht lief es rund für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Noch bevor Wirtz die Verletzung erlitt, hatten Victor Boniface (12.) und Weltmeister Exequiel Palacios (28.) getroffen. Erst als Leverkusen etwas die Zügel schleifen ließ, schlug Sebastian Klaas (83.) für den SCP zu, Torjäger Patrik Schick (87.) rückte die Verhältnisse schnell wieder zurecht.

Alonso hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen Borussia Dortmund am Sonntag auf fünf Positionen geändert. Der Spanier tauschte seine komplette Dreierkette aus, im Tor startete wie erwartet Ersatzkeeper Matej Kovar. Der genesene Schick saß wie Hofmann anfangs auf der Bank.

Die Werkself zeigte von Beginn an ihr gewohnt starkes Pressing, die Gäste begannen zwar mutig und mit einer Chance durch Kai Klefisch (3.), wenig später traf Bayer aber gleich mit der ersten Möglichkeit. Bayern-Leihgabe Josip Stanisic flankte auf Boniface, der den Ball per Direktabnahme in die lange Ecke schob.

Der Zweitligist war mit dem klugen Kombinationsspiel des Bundesliga-Spitzenreiters überfordert und lief meist nur hinterher - der nächste Leverkusener Treffer fiel schnell: Frimpong spielte den Ball an der Strafraumgrenze auf Palacios, der aus 16 Metern per Flachschuss erhöhte. Es folgte der große Stimmungsdämpfer: Mittelfeldjuwel Wirtz bekam einen Schlag auf den Knöchel, der 20-Jährige verließ kurz vor der Halbzeit humpelnd den Rasen und ging gestützt von Betreuern in die Kabine.

Bayer kam mit noch mehr Power aus der Kabine und wollte sofort die Entscheidung erzwingen. Alejandro Grimaldo mit einem Linksschuss (50.) und Boniface nach einer Ecke (52.) scheiterten an Pelle Boevink im Paderborner Tor, Hofmanns Treffer wurde nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen (53.).