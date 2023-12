Deutschland oder Türkei? Undav legt sich fest

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Deniz Undav soll bald für Deutschland stürmen

Der Stuttgarter Stürmer Deniz Undav sieht seine Zukunft nach einem Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Einigkeit, Recht und Freiheit - das habe ich ihm gesagt", berichtete der 27-Jährige nach dem Achtelfinal-Erfolg mit dem VfB im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund schmunzelnd bei "Sky".

"Ich habe ja beide Optionen", sagte Undav, dessen Wurzeln in der Türkei liegen, "aber ich habe ihm gesagt, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland zu spielen - wenn ich sie bekomme."

Und das sieht tatsächlich so aus: Nagelsmann, der am Mittwoch im Stuttgarter Stadion war, hat Undav eine Einladung für den Start ins EM-Jahr im März in Aussicht gestellt.

"Es gab Gespräche, ich habe ein Telefonat mit ihm gehabt, ich war überrascht und übertrieben glücklich, ich konnte es nicht fassen", berichtete Undav. Die Entscheidung für den DFB habe er "für mich getroffen" nach Gesprächen "mit meiner Frau, meiner Familie und meinem Berater". Dann habe er Nagelsmann "signalisiert, was mein Ziel ist" - die Heim-EM 2024.