Tabellenführer St. Pauli patzt beim Schlusslicht

Punkteteilung zwischen St. Pauli und Osnabrück

Nach einem späten Gegentreffer hat der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung vorerst nur minimal ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler kam zu einem 1:1 (1:0) beim Schlusslicht VfL Osnabrück und gab dabei eine Führung aus der Hand.

Mit einem Sieg hätte sich St. Pauli bis auf sechs Punkte vom drittplatzierten Stadtrivalen Hamburger SV absetzen können, der zuvor beim 1:2 gegen den SC Paderborn gepatzt hatte. Doch nach dem Gegentor durch Charalambos Makridis (82.), der die Führung von Jackson Irvine (6.) ausglich, liegt St. Pauli "nur" vier Punkte vor dem HSV.

Am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) könnte Holstein Kiel mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf nach Zählern gleichziehen. Osnabrück beendete die Partie nach der Gelb-Roten Karte gegen Niklas Wiemann (90.+3) nur mit zehn Mann.

Osnabrück holte im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat einen ersten Punkt, bleibt aber abgeschlagen Tabellenletzter. Nur acht Punkte hat der VfL geholt, vor den Sonntagsspielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits acht Zähler.

Der Australier Irvine brachte die Gäste früh in Führung, als er nach einer Ecke per Kopf traf. Zuvor war ein erster gefährlicher Abschluss des 30-Jährigen noch knapp am Tor vorbeigeflogen (5.). Der Treffer gab St. Pauli zusätzliche Sicherheit, weitere Tore ließen die Gäste aber nicht folgen.

Das rächte sich im zweiten Durchgang, als sich der VfL mit viel Kampf gegen die nächste Niederlage stemmte. Makridis belohnte Osnabrück mit dem Ausgleich.