Türkei schlägt EM-Quartier in Niedersachsen auf

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft wird während der EM-Endrunde 2024 in Deutschland ihr Stammquartier in Niedersachsen aufschlagen.

Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella bezieht das mit vier Sternen klassifizierte Sporthotel Fuchsbachtal, das zur Sportschule in Barsinghausen gehört. Zur Verfügung stehen dort unter anderem fünf Rasenplätze.

Die Türken treffen in der Gruppe F zunächst am 18. Juni in Dortmund auf eine Mannschaft die sich über die Play-offs qualifiziert.

Zweiter Gegner ist vier Tage später erneut in Dortmund die Mannschaft von Ex-Europameister Portugal. das letzte Gruppenspiel bestreiten die Türken am 26. Juni in Hamburg gegen Tschechien.