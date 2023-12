Klopp setzt vor Arsenal-Kracher alle Hebel in Bewegung

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Jürgen Klopp und der FC Liverpool duellieren sich mit dem FC Arsenal um die Weihnachtsspitze - und auch an Heiligabend wird in England nach langer Zeit wieder gespielt.

Jürgen Klopp setzte alle Hebel in Bewegung. "Wir brauchen Anfield am Samstag von Beginn an", sagte der Teammanager des FC Liverpool und forderte vor dem Kracher-Duell um die Weihnachtsspitze in der Premier League seine eigenen Fans heraus: "Wir brauchen euch von der ersten Sekunde an."

Das Spitzenspiel der Reds gegen den Tabellenführer FC Arsenal (18:30 Uhr/Sky) elektrisiert England und bringt Klopp zum Jahresende noch einmal auf höchste Betriebstemperatur. Wem es im Dezember zu viel Fußball sei, der gebe sein Ticket fürs legendäre Anfield-Stadion bitte an jemand anderen weiter, fügte der Meistercoach pointiert an. Es kann ihm nicht laut genug werden gegen die starken "Gunners" um Mikel Arteta.

Liverpool ist längst wieder zu einem Topteam gereift und könnte dies mit einem Statement-Sieg eindrucksvoll untermauern. Vor einem Jahr war der Traditionsklub zum gleichen Saisonzeitpunkt bereits abgehängt im Meisterrennen.

Jetzt ist Klopps Mannschaft als Zweiter wieder mittendrin, dazu gelang als Gruppensieger der Sprung ins Europa-League-Achtelfinale. Und am Mittwoch folgte mit einem 5:1 gegen West Ham United auch noch der Einzug ins Halbfinale des Ligapokals.

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk gibt Richtung vor

Doch dabei passte für Klopp nicht alles. Während sein Team performte, war er von den sonst so lautstarken Anhängern etwas enttäuscht und stachelte sie nun entsprechend an: "Wenn es nur ein Aufwärmen war für Samstag, bin ich glücklich."

Liverpool gegen Arsenal - die Millionen Zuschauer rund um den Globus erwarten noch einmal ein Fußballspektakel. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Bundesliga-Profis bereits in den Urlaub verabschiedet haben, müssen ihre Kollegen auf der Insel weiter Höchstleistungen bringen. "Gut schlafen, gut essen, sich behandeln lassen, sich erholen und spielen", lautet das Rezept von Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk: "Das ist der Kreislauf, der immer weitergeht."

Auch über Weihnachten wird weiter gespielt - nicht nur am sogenannten "Boxing Day", dem 2. Weihnachtstag. Erstmals seit 28 Jahren wird in der Eliteliga auch an Heiligabend ein Fußballspiel angepfiffen. Die Wolverhampton Wanderers treffen dann auf den FC Chelsea. Das bisher einzige Spiel an Heiligabend seit der Gründung der Premier League im Jahr 1992 fand 1995 statt, als Leeds United mit 3:1 gegen Manchester United gewann.

In England wird am 24. Dezember traditionell kein großes Fest gefeiert. Die Bescherung findet am Morgen des 25. Dezember statt. Klopp wünscht sie sich allerdings schon für den Samstagabend.