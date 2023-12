Manchester United rutscht tiefer in die Krise

IMAGO/Zac Goodwin

Manchester United kommt in der Premier League nicht in Schwung

Manchester United rutscht vor Weihnachten noch tiefer in eine sportliche Krise.

Der englische Fußball-Rekordmeister verlor in der Premier League 0:2 (0:0) beim bisherigen Tabellennachbarn West Ham United und bleibt im Tabellen-Mittelfeld stecken. Es war bereits das vierte Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und ohne eigenes Tor.

Die Mannschaft des niederländischen Trainers Erik ten Hag hätte in London vor der Pause durch Alejandro Garnacho in Führung gehen können, der Angreifer scheiterte aber aus kurzer Distanz an West Hams Torwart Alphonse Aréola.

Auf der anderen Seite bewahrte Manchesters Schlussmann André Onana die Gäste nach Wiederanpfiff bei einem Kopfball von Jarrod Bowen zunächst vor einem Rückstand.

Den nächsten Versuch von Bowen mit dem Fuß parierte Onana noch, den Abpraller drückte der Angreifer mit etwas Glück zur West-Ham-Führung in der 72. Minute ins Netz. Mohammed Kudus entschied die Partie sechs Minuten später per Flachschuss nach einem Ballverlust im Spielaufbau bei Manchester. Offensiv brachte ten Hags Team nichts mehr zustande.