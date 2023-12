VfL Wolfsburg startet Winter-Vorbereitung

IMAGO/Christian Schroedter

Wolfsburgs Coach Niko Kovac lässt seine Spieler wieder trainieren.

Als erstes Team der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begonnen.

Trainer Niko Kovac bat seine Spieler zum Trainingsauftakt und wird mit ihnen am 2. Januar für sechs Tage in ein Trainingslager in Portugal fliegen.

Die Wolfsburger laufen ihren sportlichen Zielen in der Bundesliga weit hinterher und haben als Tabellenzehnter aktuell fünf Punkte Rückstand auf den angestrebten Europa-League-Platz.

Trotzdem begrüßt der Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt das Festhalten des Klubs an Trainer Kovac. "Wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass wir unter ihm Erfolg haben können. Davon ist die Mannschaft nach wie vor überzeugt", sagte der 29-Jährige, der bereits seit 2016 für den VfL spielt. "Aber klar brauchen wir Punkte. So ist das Geschäft. Das wissen wir. Wir sind in der Pflicht."

Erster Bundesliga-Gegner im neuen Jahr ist am 13. Januar der Abstiegskandidat FSV Mainz 05.