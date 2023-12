Arsenal und Spurs stolpern im Gleichschritt

IMAGO/Paul Marriott

Niederlage in der Premier League für den FC Arsenal

Der FC Arsenal erlebt den Jahreswechsel "nur" auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League.

Die Gunners verloren ohne den gelbgesperrten Kai Havertz das Londoner Derby gegen West Ham United 0:2 (0:1) und verpassten es damit, sich die Tabellenspitze vom FC Liverpool und dessen deutschen Teammanager Jürgen Klopp zurückzuholen.

Dank der Treffer von Tomas Soucek (13.) und dem Ex-Stuttgarter Konstantinos Mavropanos (55.) überwintert Conference-League-Sieger West Ham auf Platz sechs.

Zuvor hatte Tottenham Hotspur durch ein 2:4 (0:2) bei Brighton & Hove Albion um Nationalspieler Pascal Groß einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Zudem wurde am Donnerstagabend bekannt, dass es den aussortierten französischen Torhüter Hugo Lloris wohl in die USA zieht.

Medienberichten zufolge befindet sich der langjährige Spurs-Kapitän in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Los Angeles FC. Der Ex-Weltmeister hat in dieser Saison noch kein Premier-League-Spiel bestritten. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.