Trainingsauftakt bei Liga-Schlusslicht Lustenau

APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv

Andreas Heraf ist in seine zweite Lustenauer Amtszeit gestartet

Die Letzten sind die Ersten: Schlusslicht Austria Lustenau hat am Donnerstag als erster Bundesligist die Winterpause beendet und zum Trainingsauftakt gebeten.

Neo-Coach Andreas Heraf hielt in Hohenems die erste Einheit mit seiner neuen Mannschaft ab, deren Gesicht sich bis zum Frühjahrsauftakt am 11. Februar bei der WSG Tirol noch ändern könnte. Dem Vernehmen nach sollen demnächst einige Zu- und Abgänge verkündet werden.

Heraf startete mit den Spielern zu Mittag auf dem Kunstrasen Herrenried in seine zweite Amtszeit als Lustenau-Coach. Von 2003 bis 2005 hatte er im Ländle erste Erfahrungen als Profi-Cheftrainer gesammelt. Auf den 56-Jährigen und sein Team wartet Abstiegskampf pur. Körperlich und mental fit machen will Heraf seine Spieler zunächst kommende Woche bei einem Kurztrainingslager im Bregenzerwald. Nach einigen Testspielen geht es Ende Jänner noch für eine Woche nach Side an die türkische Riviera.

apa