Toni Polster nach Not-OP aus Krankenhaus entlassen

Österreichs Fußball-Ikone Toni Polster hat nach erfolgreicher Operation nach einem Magendurchbruch das Krankenhaus wieder verlassen.

Das gab der Wiener Gesundheitsverbund am Montag bekannt. "Ich bin zutiefst dankbar für die hervorragende Betreuung, die ich während meiner Behandlung in der Klinik Favoriten erfahren habe", wird der 59-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

Polster hatte am 28. Dezember 2023 eine Pressekonferenz kurzfristig absagen müssen und wurde noch am selben Tag notoperiert. Anlass der Pressekonferenz war Polsters juristischer Kampf gegen den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) um die nachträgliche Anerkennung drei weiterer Tore in seiner Länderspiel-Karriere.

In der deutschen Bundesliga lief Polster in den 1990er-Jahren für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach auf.