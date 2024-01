Rapid feiert 125er mit Legenden

GEPA pictures/ Walter Luger

Der SK Rapid feierte seinen 125. Geburtstag.

In feierlichem Rahmen hat Bundesligist Rapid am Montagabend im Allianz Stadion seinen 125-Jahre-Party abgehalten.

Es gab eine Video-Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen, anwesend war eine Vielzahl von Legenden wie Johnny Bjerregaard, Peter Schöttel, Michael Konsel oder Heribert Weber. Union-Berlin-Profi Christopher Trimmel kam aus der deutschen Hauptstadt angereist. Herbert Feurer wurde anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstags geehrt.

Reden hielten unter anderem Wiens Sportstadtrat Peter Hacker, Kabarettist Florian Scheuba und ORF-"Gute Nacht Österreich"-Moderator Peter Klien, für die musikalische Untermalung sorgte der Nino aus Wien. 1.200 Personen nahmen an dem Event teil, die Tickets waren binnen kürzester Zeit vergriffen.

Außerdem wurde eine Jubiläumstrikot-Edition samt eigens dafür adaptiertem Wappen präsentiert. Die Leibchen sind in Anlehnung an die Gründungsfarben in eine blaue und rote Hälfte geteilt und werden von den Hütteldorfer Profis am 4. Februar im Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen den SKN St. Pölten getragen. Die Shirts wurden in einer Auflage von 1.899 Stück produziert und sind überwww.rapidshop.at zu erwerben.

apa