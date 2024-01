Beckenbauer-Tod "Riesenschock" für Boris Becker

AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS

Franz Beckenbauer verstarb am 7. Januar

Boris Becker stand mit Franz Beckenbauer bis kurz vor dem Tod der Fußball-Legende in Kontakt und hat den "Kaiser" als Freund und Ansprechpartner hoch geschätzt.

"Ich bin glücklich, ihn als Freund kennengelernt zu haben. Also in vielen privaten Momenten, in denen ich einfach Fragen hatte", sagte der 56-Jährige im Rahmen eines Pressegesprächs des TV Senders "Eurosport": "Der Franz ist über 20 Jahre älter und hat Dinge erlebt, die auch mir widerfahren sind."

Er habe sich mit Beckenbauer, dessen Ableben am Sonntag im Alter von 78 Jahren für große Trauer über den Sport hinaus gesorgt hatte, stets auf Augenhöhe austauschen können. "Insofern habe ich ihn wirklich persönlich sehr geschätzt, sehr gemocht und bis vor Kurzem auch noch engen Kontakt zu ihm gehabt, als es ihm noch ganz gut ging", sagte Becker.

Beckenbauer habe zu seinem "engeren Freundeskreis" gehört, die Nachricht vom Tod sei ein "Riesenschock" für Becker und seine Familie gewesen. "Deutschland hat einen sehr großen Mann verloren", sagte das Tennis-Idol abschließend.