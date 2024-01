Neo-Frankfurter Kalajdzic "bringt anderes Element"

APA/dpa

Einst Stuttgart, jetzt Frankfurt: Kalajdzic vor Bundsliga-Comeback

16 Monate nach dem Abschied vom VfB Stuttgart steht Sasa Kalajdzic vor seinem Comeback in der deutschen Bundesliga. Der 26-jährige ÖFB-Teamstürmer ist zu Jahresbeginn leihweise von den Wolverhampton Wanderers zu Eintracht Frankfurt gewechselt und gastiert mit seinem neuen Club am Samstag zum Frühjahrsstart bei RB Leipzig. Im Kampf um einen internationalen Startplatz soll Kalajdzic der Eintracht ein "anderes Element" geben, erwartet Trainer Dino Toppmöller.

Die Frankfurter haben im Herbst die wenigsten Flanken aller 18 Clubs geschlagen. Das wird sich mit dem Zweimetermann im Sturmzentrum wohl ändern. "Wenn man auf dem Flügel durchbricht und nun einen Spieler wie Sasa vorne drin hat, kann man einfach eine Flanke reinbringen oder auch mal aus dem Halbfeld flanken - er gibt uns ein anderes Element. Wenn ich weiß, dass ein Zwei-Meter-Mann im Strafraum steht, ist das anders", erklärte Toppmöller.

Der Trainer will aber nicht zu viel Druck auf Kalajdzic und den zweiten Neuen Donny van de Beek aufbauen. "Wir erwarten nicht, dass die Winterneuzugänge gleich in den ersten zwei Spielen überragen oder Sasa am Samstag einen Hattrick erzielt. Wir haben sie geholt, damit sie uns über die gesamte Rückrunde helfen", betonte er, gab sich aber voll des Lobes über seinen neuen Stürmer. "Er ist ein sehr offener und positiver Typ, will direkt Verantwortung auf dem Platz übernehmen", sagte Toppmöller.

Kalajdzic im Verletzungspech

Kalajdzic hatte in England eine schwierige Zeit. Bei seinem Debüt für Wolverhampton hatte sich der Wiener einen Kreuzbandriss zugezogen, verpasste danach eine gesamte Saison und kam im Herbst auf überschaubare 159 Einsatzminuten in der Premier League. Nun brennt er auf sein Comeback in der deutschen Bundesliga, in der er zwischen September 2020 und August 2022 in 51 Spielen 22 Tore erzielt hat. "Ich fühle mich bereit. Gegen Leipzig hat man nie Spaß, es ist ein unangenehmer Gegner. Doch ich freue mich trotzdem. Ich will einfach wieder erfolgreich spielen und Spaß am Kicken haben", sagte der ehemalige Admiraner.

Einig ist er sich mit seinem Trainer, was er der Eintracht geben kann. "Das vergangene Halbjahr hat die Mannschaft ohne richtigen Zielstürmer gespielt. Ich glaube, dass ich diese Rolle gut ausfüllen kann. Ich bringe durch meine Größe und Eigenschaften bestimmte Komponenten ins Spiel und glaube, dass ich das Spiel gut ergänzen kann", so der Österreicher. "Wenn schon ein Langer im Strafraum steht, dann sollte man ihn auch füttern", sagte Kalajdzic, der sich in den nächsten Monaten auch für einen Platz im österreichischen Kader für die Europameisterschaft in Deutschland aufdrängen will.

Im Duell des Tabellensechsten beim Tabellenvierten wird er auf drei Landsleute treffen. Erwartet wird, dass bei den Sachsen Nicolas Seiwald den ebenfalls beim Afrika Cup weilenden Amadou Haidara ersetzen und gemeinsam mit Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld kurbeln wird. Christoph Baumgartner ist eine offensivere Rolle zugedacht.

Letztes Duell ging an Leipzig

Leipzig und Frankfurt treffen erstmals seit dem Pokalfinale im vergangenen Juni aufeinander, das Leipzig mit 2:0 für sich entschieden hat. Leipzig-Trainer Marco Rose erwartet eine nur leicht veränderte Eintracht, vor allem aufgrund von Kalajdzic. "Die grundsätzliche Art wird sich nicht ändern, jetzt kommt ein Faktor noch dazu, ab sofort mehr Flanken, weil im Zentrum ein Zielspieler wartet. Es wird unsere Aufgabe sein, das auch zu verteidigen", betonte Rose.

Zwischen Leipzig und Frankfurt liegt in der Tabelle Borussia Dortmund auf Rang fünf. Der BVB ist mit 15 Punkten Rückstand auf Leverkusen und sechs Zählern auf einen Champions-League-Platz ins neue Jahr gegangen. Die Borussia greift nun mit zwei von englischen Topclubs ausgeliehenen Profis an. Der Club von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer holte den englischen Mittelfeldspieler Jadon Sancho von Manchester United zurück, von Chelsea wurde der niederländische Linksverteidiger Ian Maatsen verpflichtet. Die Aufholjagd soll am Samstag mit einem Sieg bei Schlusslicht Darmstadt 98 starten.

Spitzenreiter Bayer Leverkusen gastiert beim FC Augsburg, der Tabellendritte VfB Stuttgart schließt die 17. Runde am Sonntag mit dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach ab, das den Österreicher Hannes Wolf ziehen hat lassen. Den Auftakt ins Frühjahr absolvierten am (heutigen) Freitagabend Bayern München und TSG Hoffenheim. Das Spiel stand auch im Andenken an Bayern-Legende Franz Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

