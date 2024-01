Volz neuer Co-Trainer der Bayern-Frauen

IMAGO/motivio/SID/motivio via www.imago-images.de

Moritz Volz arbeitet in Leipzig unter Nagelsmann

Ex-Profi Moritz Volz ist neuer Co-Trainer der Fußballerinnen von Bayern München. Im Stab von Chefcoach Alexander Straus tritt der 40-Jährige die Nachfolge von Marco Knirsch an, der sich am Ende des vergangenen Jahres verabschiedet hatte. Das teilte der deutsche Meister am Samstag mit.

Volz hat in seiner Trainerlaufbahn unter anderem als Assistent von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig gearbeitet. "Ich hatte letztes Jahr während meiner Hospitation zu meiner Pro Lizenz dreieinhalb Wochen die Gelegenheit, die Abteilung, den Trainerstab und die Mannschaft kennen zu lernen", sagte der ehemalige England-Legionär: "Es hat mir viel Spaß gemacht und war für alle gewinnbringend. Daher freue ich mich, dass wir nun weiter die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten."