Breitner hält emotionale Beckenbauer-Rede

AFP/SID/-

Franz Beckenbauer und Paul Breiter (l.) bei der WM 1974

Paul Breitner hat sich mit emotionalen Worten von seinem langjährigen Weggefährten Franz Beckenbauer verabschiedet.

"Franz war bei Weitem der beste und wichtigste Spieler in der Geschichte des deutschen Fußballs", sagte der 72-Jährige in eine Rede bei der FIFA-Gala in London: "Er war ein außergewöhnlicher Mensch."

Der am 7. Januar verstorbene Beckenbauer wurde am Rande der Gala, bei der auch der Weltfußballer und die Weltfußballerin gekürt wurden, ebenso wie der Engländer Bobby Charlton und der Brasilianer Mario Zagallo geehrt.

Breitner, der mit Beckenbauer lange bei Bayern München gespielt hatte und 1974 Weltmeister geworden war, hielt seine Rede sichtlich bewegt. Es seine "große Ehre und ein Vergnügen" gewesen, mit Beckenbauer in einem Team zu spielen, sagte er.