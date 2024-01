BW Linz verpflichtet Joao Luiz von Bregenz

Blau-Weiß Linz

Joao Luiz schließt sich Blau-Weiß Linz an

Bundesligist Blau-Weiß Linz hat den Brasilianer Joao Luiz Alves Soares verpflichtet.

Der auf der linken Seite und in der Offensive einsetzbare 24-Jährige wechselte von Schwarz-Weiß Bregenz aus der zweiten Liga nach Oberösterreich. Für Bregenz erzielte er in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen zwei Tore. Bei den Linzern unterzeichnete er einen Vertrag bis zum Sommer, wie diese am Donnerstag bekanntgaben.

apa