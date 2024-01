Rapid verpflichtet Bischof und verleiht ihn

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bischof (li) unterschrieb bei Rapid bis 2026

Der SK Rapid hat U21-Nationalteamstürmer Noah Bischof vom SCR Altach verpflichtet und den 21-Jährigen sogleich bis Ende der Saison an den Zweitligisten Vienna weiterverliehen. Das gaben die drei am Transfer des Vorarlbergers beteiligten Fußball-Clubs am Donnerstag bekannt. Sein Vertrag bei Rapid läuft bis Sommer 2026.

Für Altach brachte es Bischof seit seinem Debüt im Juli 2021 auf 58 Bundesligaeinsätze, in denen er fünf Tore erzielte und zwei Vorlagen leistete. In der laufenden Saison wurde er in 14 Pflichtspielen zumeist als Einwechselspieler eingesetzt, blieb aber ohne Torerfolg.

apa