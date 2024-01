Inter holt wieder den Supercup

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Inter Mailand darf sich über einen Titel freuen

Inter Mailand hat zum dritten Mal in Folge den italienischen Supercup gewonnen.

Der Tabellenzweite der Serie A verteidigte durch ein 1:0 (0:0) gegen Meister SSC Neapel im ausverkauften Al-Awwal Park von Riad seinen Titel erneut erfolgreich. Den Nerazzurri fehlt nach dem insgesamt achten Titelgewinn noch ein weiterer Cup-Erfolg, um mit Rekordsieger Juventus Turin gleichzuziehen.

Ein Treffer von Weltmeister Lautaro Martinez entschied die Partie erst in der Nachspielzeit (90.+1), die Vorlage lieferte der frühere Bayern-Spieler Benjamin Pavard. Napoli agierte ab der 60. Minute in Unterzahl, nachdem Giovanni Simeone die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Inter-Trainer Simone Inzaghi feierte mit dem Gewinn auch einen weiteren persönlichen Erfolg. Der frühere Profi stieg mit seinem fünften Triumph in dem seit 1988 ausgetragenen Wettbewerb zum alleinigen Rekordhalter auf.

Vor Anpfiff der zweiten Hälfte wurde in der saudischen Hauptstadt des italienischen Idols Gigi Riva mit einer Schweigeminute gedacht. Der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft war seiner Familie zufolge am Montag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.