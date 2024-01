younion setzt sich für ÖFB-Spielerinnen ein

APA/HELMUT FOHRINGER

Schnaderbeck setzt sich für die Profi-Spielerinnen ein

Die Spielerinnen des ÖFB stehen im Hinblick auf die Rahmenbedingungen für ihren Beruf noch vor einigen Ungleichheiten gegenüber ihren männlichen Counterparts. Nur rund ein Viertel hat einen Profivertrag und nur knapp jede zehnte Spielerin kann ausschließlich vom Fußballspielen leben, geht aus einer Umfrage der Gewerkschaft younion unter 114 Bundesliga-Fußballerinnen aus acht Vereinen in Österreich hervor. Wenn es einen Vertrag gibt, ist die Laufzeit zudem oft sehr kurz.

"Es ist einfach so, dass Fußballspielen Frauen bis heute Geld kostet", sagte Stefanie Enzinger, ehemalige Nationalteamspielerin, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der younion. In der Umfrage gaben 32 Prozent an, jährlich im Schnitt bis zu 750 Euro fürs Fußballspielen auszugeben, beispielsweise für Ausrüstung. Weitere 27 Prozent geben bis zu 500 Euro pro Jahr aus, nur 5 Prozent geben gar kein Geld aus. Männliche Profi-Fußballer haben üblicherweise keine Ausgaben für ihre Ausrüstung.

Zeitlicher Aufwand "etwa gleich hoch"

Der zeitliche Aufwand ist dagegen in etwa gleich hoch wie bei den männlichen Profispielern, sagte younion-Spielergewerkschafter Thomas Pichlmann. Die meisten Spielerinnen (38 Prozent) geben an, bis zu 20 Stunden in ihre Fußballkarriere zu investieren, weitere 37 Prozent wenden sogar bis zu 30 Stunden auf.

Die Vereinbarkeit des Profi-Fußballs mit einem anderen Job sei extrem schwierig, sagte Enzinger weiter. Viele Spielerinnen würden daher ihre Karriere schon sehr früh wieder beenden, da sie sich entweder für Fußball oder für einen anderen Job entscheiden müssten.

Wer als österreichische Spielerin einen Profivertrag bekommt, hat oft nur einen sehr kurzen Vertrag. Laut der younion-Umfrage, die vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) ausgewertet wurde, haben 44 Prozent der Frauen einen Ein-Jahres-Vertrag und 26 Prozent einen Zwei-Jahres-Vertrag. Dagegen haben die männlichen Kollegen, die in der ersten und zweiten Liga über einen Kollektivvertrag angestellt sind, meist deutlich längere Verträge.

Gleichstellung im Zentrum

"In erster Linie geht es um die Gleichstellung", sagte Viktoria Schnaderbeck, ehemalige Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft. Das müsse auch an die Stakeholder ausdrücklich transportiert werden. Es brauche außerdem die finanziellen Rahmenbedingungen, damit Fußball für Frauen "nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch eine Berufschance" sein kann, sagte Enzinger.

Die Gewerkschaft will sich für bessere Rahmenbedingungen der ÖFB-Spielerinnen einsetzen und fordert unter anderem, dass Vereine, die bereits einen Profikader haben, auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um den Frauen-Mannschaften zumindest Ausrüstung zu finanzieren. "Es muss schnell passieren, dass Fußball kein Minusgeschäft mehr ist", sagte Pichlmann.

Auch ein Trainingscamp für Frauen, die einen Verein suchen, würde bereits mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) diskutiert, sagte Pichlmann. Derzeit gibt es die Maßnahme nur für Männer, laut der younion-Umfrage fänden 92 Prozent der ÖFB-Frauen die Einführung eines solchen Camps für Frauen sinnvoll. Die Einführung eines Kollektivvertrags für Profi-Fußballerinnen sei laut Pichlmann zudem ein Ziel, das längerfristig angestrebt werde.

apa