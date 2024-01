Neue TV-Rechte: DFL kündigt mehr Sonntagabendspiele an

Frank Rumpenhorst, dpa

Ab 2025 soll es mehr Bundesliga-Spiele am Sonntagabend geben

Bei der neuen Ausschreibung der TV-Rechte der Fußball-Bundesliga bleibt der Spielplan unangetastet - bis auf eine Ausnahme.

Ab der Saison 2025/26 wird es in der Fußball-Bundesliga mehr Spiele am Sonntag um 19:30 Uhr geben. Statt zehn werden fünfzehn Partien am Abend gespielt.

"Dies erfolgt unter anderem, damit auch nach der ab Sommer 2024 greifenden Ausweitung der internationalen Klub-Wettbewerbe die deutschen Teilnehmer entlastet werden können", erklärte die Deutsche Fußball Liga. Ansonsten bleibt der Spielplan der Liga unverändert.

Zu der neuen Ausschreibung der TV-Rechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 gehört auch, dass TV-Sender umfangreicher berichten können. "Die Berichterstattung über die Bundesliga und 2. Bundesliga bei den Medienpartnern wird sowohl unter der Woche als auch am Spieltag verstärkt", erklärte die DFL.

Neue TV-Rechte: DFL setzt verstärkt auf Social Media

Möglich werde dies "unter anderem durch mehr Interview-Möglichkeiten, die Bereitstellung von Klub-Inhalten sowie mögliche neue serielle Formate, die unterstützt oder gemeinsam umgesetzt werden".

Sender, Liga und Vereine dürfen zudem ab 2025 noch während einer Partie bewegte Bilder über Social-Media-Clips verbreiten, "um die Live-Übertragung zu bewerben".

Das Bundeskartellamt hatte dem neuen Ausschreibungsmodell der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag grundsätzlich zugestimmt.

Vor dem endgültigen Okay der Behörde erhalten am Verfahren beteiligte Unternehmen "nun die Gelegenheit, zu der vorläufigen Bewertung des Bundeskartellamtes Stellung zu nehmen", wie die Behörde erklärte. Die DFL geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es keine Änderungen mehr geben wird.