ÖFB-Team testet im Juni gegen Serbien und Schweiz

Österreichs Nationalteam testet im unmittelbaren Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland gegen Serbien und die Schweiz.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat am 4. Juni (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Serbien zu Gast und schließt das Testprogramm am 8. Juni (18.00 Uhr) in St. Gallen ab.

Damit ist das Länderspielprogramm für das Frühjahr komplett. Das ÖFB-Team spielt am 23. März (18.00 Uhr) in Bratislava gegen die Slowakei und empfängt am 26. März (20.45 Uhr) in Wien die Türkei. Alle vier Testspiel-Gegner haben sich für die EURO 2024 von 14. Juni bis 14. Juli qualifiziert.

