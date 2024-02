Nach 0:1 bei Lazio: Was jetzt gegen den FC Bayern spricht

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Der FC Bayern muss nach dem 0:1 bei Lazio auch gegen die Statistik ankämpfen

Ein Blick in die Statistik macht dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem 0:1 bei Lazio Rom wenig Mut auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Nach einer Niederlage im Hinspiel scheiterten die Bayern zuletzt sieben Mal in Folge in der K.o.-Phase der Königsklasse.

Doch auch weitere Zahlen sollten den Verantwortlichen der Münchner zu denken geben. Für Thomas Tuchel war es am Mittwochabend bereits die zehnte Niederlage in seinem 43. Pflichtspiel als Bayern-Coach. Sein Vorgänger Julian Nagelsmann kassierte die zehnte Pleite erst in seinem 84. Spiel.

Erstmals seit 2015 verloren die Bayern zudem zwei Pflichtspiele in Serie ohne eigenen Treffer. Zudem kam von 17 abgegebenen Schüssen im Olympiastadion kein einziger aufs Tor.

"Wir hatten keinen Schuss aufs Tor, dann kannst du auch nicht treffen", sagte Tuchel, der "sauer über die Niederlage" war. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit habe man "komplett das Vertrauen und den Rhythmus verloren". Tuchels Fazit: "Wir haben einige Baustellen."