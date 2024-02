"Das Ding ist durch": Amiri sieht Bayer schon als Meister

IMAGO/wolfstone-photo/SID/IMAGO/wolfstone-photo

Nadiem Amiri läuft aktuell für Mainz 05 auf

Nadiem Amiri sieht sich schon als Titelträger. "Für mich ist das Ding durch. Leverkusen wird Meister", sagte der Mittelfeldspieler, der im Januar als Leihspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen zum stark abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 gewechselt ist, bei Sky. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) muss Amiri mit den Mainzern in Leverkusen antreten.

Obwohl Amiri vor seinem Wechsel nur zu geringen Einsatzzeiten bei Bayer gekommen ist, ist er voll des Lobes für Leverkusens Trainer Xabi Alonso. "Man sieht das ja an den Punkten, an der Saison, die Leverkusen spielt, dass er ein überragender Trainer ist und sich so gut entwickelt hat", äußerte der Mittelfeldspieler: "Er hat maximalen Erfolg gehabt als Spieler, und dann glaubst du auch als Spieler, was der Trainer einem sagt."